“No tengo mamá”, niño llora y se avergüenza por ser huérfano

Mundo

En redes sociales se ha vuelto viral un influencer que en época navideña decidió llevar alegría a pequeños de escasos recursos, fue hasta un barrio y con cuaderno en mano anotaba la talla del pie de cada niño, para poderlos apoyar con zapatillas en esta navidad, poniendo de esta manera su granito de arena.

Lo que el usuario de la cuenta @arielnunoylanuevageneracion no esperaba era que un niño le tocaría las fibras más profundas del corazón. Cuando el creador de contenido le preguntó su nombre y le pidió el de su madre para realizar la entrega del presente, la voz entrecortada del niño lo dejó sin habla por unos momentos.

El menor respondió primero que iba solo y que no sabía el nombre de su madre, otras personas, empezaron a decir, “no tiene mamá”.

Fueron segundos y el niño dijo: "No tengo mamá", lloroso y con vergüenza de ser huérfano. Ariel Nuno no pudo evitar sentirse conmovido. Rápidamente le dijo: "No te aguites, no tienes que sentir pena sino la tienes", lo abrazó y consoló.