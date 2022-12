"¡Pura crueldad!": Un cliente pidió dos mil pasteles a una emprendedora y nunca los recogió

México

Una joven emprendedora, fue engañada y terminó decepcionada, nadie la ayudó. La única opción que tuvo fue denunciar lo ocurrido en redes sociales, contó que un cliente le pidió preparar dos mil pasteles y no pasó a recogerlos.

Yadira Reyes dio conocer lo sucedido en su cuenta de Facebook e indicó que para no perder el capital invertido, tuvo que rematar los pasteles individuales.

"Buenas noches, nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales, los cuales no pasaron por ellos y la responsable no fue a liquidar el trabajo realizado", escribió, en donde también explicó que su intención es que este producto sea aprovechado y no se caduque