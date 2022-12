Boliviana viajó tres mil kilómetros para conocer a un novio que no existe

Bolivia

Una joven de nacionalidad boliviana viajó 3 mil kilómetros, sin dinero, para conocer a un novio que no existe. Viajó al país vecino de Chile para conocer a su novio, con quien mantendría una relación a distancia, sin embargo, en la cuenta de la plataforma digital de TikTok @pedropaul._, se dio a conocer que el chico no era real.

Esta historia se volvió tendencia por ser diferente, ya que una mujer que decía tener 2 años hablando con una persona muy especial, pero todo se trataba todo de una mentira.

Durante la grabación, un agente de migración le hizo una serie de preguntas, al estar en el aeropuerto de Chile, ya que les parecía sospechoso lo que la fémina decía. La chica, señaló que el joven con quien mantenía una relación amorosa, era oriundo de Italia, pero se encontraba en Chile, debido a que vendía maquinaria pesada, se encontraba haciendo inversiones en una empresa de ventas.

Aunque la chica mencionó que su supuesto cibernovio tenía 3 meses en Chile, al agente le parecía raro que la boliviana no sabía el nombre del hotel donde se hospedaría, no traía equipaje, más que una maleta y no traía dinero.