‘Para comprar alimentos a sus nietos’: Abuelito vende dibujo de la Virgen de Guadalupe [VIDEO]

Guadalupe, México

A través de las redes sociales se ha hecho viral una foto que ha tocado el corazón de miles de usuarios pues en esta se ve a Don Armando, un abuelito mexicano quien lloraba al intentar vender un dibujo de la Virgen de Guadalupe para poder llevar un pan a la mesa de sus nietos.

El usuario de Facebook identificado como Héctor Villanueva fue quien compartió su experiencia con el abuelito, al que colaboró comprándole una de sus ilustraciones.

"El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para llevarle una leche a sus nietos y no traía dinero. Me vendía el dibujo de la virgencita a $20 y le di $100 y se puso a llorar porque se sentía feliz y me dijo que yo era un ángel. Si lo ven cómprenle, está pasando en la colonia San Sebastián en Guadalupe", escribió Villanueva en su red social.