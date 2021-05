Pasajero no binario se queja del servicio en tren por sólo decir “damas y caballeros”

Inglaterra

Resulta que un joven de Inglaterra se quejó por el servicio de una compañía de trenes por decir “damas y caballeros” y no mencionarle. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que la compañía admitió su error y se disculpó. El caso se ha vuelto viral en redes sociales y ha sido retomado por personas que luchan por los derechos de la comunidad LGBT.

La noticia de este caso fue retomado en varios medios locales e internacionales. Y es que resulta que el joven se quejó por la exclusión del servicio de transporte al sólo mencionar a las mujeres y hombres. Laurence Coles, su nombre, se identifica como no binario.

“‘Buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas…’ así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, así por lo que que no lo escucharé’”, se quejó la persona no binaria.