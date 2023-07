Cargando...

En redes sociales circula el video de una pareja que se está a punto de contraer matrimonio, frente al altar del Registro Civil, cuando de pronto el juez les pregunta si aceptan casarse por voluntad, a lo cual el novio responde que sí, mientras que la novia aprovechó para bromear y decir que no, entre risas de nervios. Pero para su desgracia, el juez no toleró la broma y se escucha cómo cancela la boda.

En las imágenes se observa que a la feliz y joven pareja se encuentra acompañada de sus familiares y amigos, al interior del Registro Civil. Todos emocionados por la boda que se está celebrando frente al juez. Sin embargo, una pequeña broma que pretendía aliviar la tensión y el estrés terminó en un hecho triste y desagradable, la cancelación de la boda.

La broma provocó muchas risas en la sala del Registro Civil, donde los familiares y amigos se encontraban muy serios escuchando las palabras del juez. No obstante, segundos después todos volvieron a la seriedad debido a la increíble respuesta del servidor público, a quien no le dio gracia la broma.

"No, no puede bromear. No, no tiene disculpa. Infelizmente hoy no podremos realizar la boda. Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha", expresó el juez del Registro Civil, mientras le regresó anillo al novio, frente a la presencia de los testigos, quienes quedaron atónitos por la decisión.

Esta triste historia sucedió en la ciudad de Caracas, Venezuela. Sin embargo, el fundamento legal es el mismo en el resto del mundo, pues el matrimonio civil es un acto formal, en el cual no hay cabida para las bromas, pues en muchos casos los implicados podrían ser obligados a casarse sin tu consentimiento, por tal motivo se les pregunta si es su voluntad contraer matrimonio.

En México ninguna ley establece que el matrimonio se puede cancelar por la falta de seriedad, sin embargo, la respuesta negativa puede ser considerada como falta de consentimiento, la cual puede estar basada en los impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio, establecidos en el artículo 156 del Código Civil Federal.

Sea como sea, lo más recomendable es no bromear ante el juez del Registro Civil, pues lo que podría ser un momento feliz podría convertirse en un recuerdo triste y decepcionante, sin considerar que las bodas tienen un costo elevado, cuyo reembolso no aplica en estos casos.

(Con información de Quinto Poder)