Presentan el primer corte de carne impreso en 3D hecho con células de vaca

Se trata de Aleph Farms, una empresa israelí dedicada a la elaboración de comida, que afirmó haber creado junto a Technion (Israel Institute of Thechnology) el primer corte de res sin haber sacrificado al animal, haciéndolo posible a través de tecnología de bioimpresión tridimensional y naturales de la carne.

El proceso de bioimpresión en 3D consiste en imprimir células reales vivas que posteriormente se incuban para crecer, diferenciarse e interactuar a fin de conseguir las características de un filete real. Esto se lleva a cabo por medio de un sistema similar a la vascularización, luego el filete logra obtener sus nutrientes a través del tejido, dándole textura, forma y aroma parecidos a los naturales.

Esta no es la primera vez que hacen algo así, pues en 2018, la compañía logró cultivar un filete desde cero, pero no utilizó esta técnica. Además, al ser un prototipo, no tuvo todas las propiedades que se esperaban. Aun así, la empresa involucrada esclarece que este corte es solamente una prueba, por lo que todavía no se considera que esté listo para ser comercializado. Ellos han afirmado que con esta tecnología de bioimpresión es posible crear cualquier tipo de filete.

El último que imprimieron sí es un poco más completo, pues ya lleva incorporados músculos y grasas muy parecidos a uno real. De hecho, se asegura que cuenta con los elementos necesarios para brindar todas las sensaciones táctiles. Sin embargo, la empresa no ha emitido ningún comunicado con respecto a su sabor, que era algo a mejorar desde el que fue creado en 2018.

Shulamit Levenberg, cofundadora de Aleph Farms y profesora de Technion, ha declarado que con esto ya se han roto muchas barreras para introducir nuevos niveles en la variedad de cortes de carne cultivada, además de que ya está totalmente demostrado que hay tecnología para crear carne desde cero.

Esta no es la primera noticia donde se da a conocer este tipo de cosas. En 2013, la empresa Modern Meadows dio algunas explicaciones referentes a la bioimpresión de carne utilizando tejidos celulares extraídos de animales como cerdos o vacas. En aquel tiempo se comentó que el sabor de esta carne era muy parecido al de una real, pero que aún había mucho que hacer al respecto.

Muchas empresas de comida se mantienen en la búsqueda de procesos que no busquen sacrificar animales para obtener estas proteínas. Actualmente ya es común encontrar restaurantes de comida rápida que venden carne de origen vegetal, regularmente en hamburguesas o hot dogs. Además, se sabe que hay algunos que ofrecen filetes veganos impresos en 3D.