"¡Puro sentimiento!": Niño interpretó a todo pulmón 'Castillos' de Amanda Miguel

Un niño se ha vuelto tendencia en redes sociales, porque interpretó a todo pulmón una canción que tocaba en su casa. El pequeño intérprete mostró gran sentimiento, al cantar el tema ‘Castillos’ de Amanda Miguel.

Fue una usuaria mexicana que grabó el clip de 31 segundos en la plataforma china de TikTok, captó en video a su hermano, sin que se diera cuenta, cantando la canción de la artista argentino-mexicana Amanda Miguel.

"¡De piedra!", decía con énfasis el menor apodado 'Chucho', el coro de la canción, mientras su expresión demostraba todo, su hermana lo grababa escondida detrás de una puerta.

En tanto se escucha la canción: “Mi rey era un monstruo de piedra, con el corazón de piedra, Pagó por mi amor con piedras, rompió mi ilusión con piedras”, cuando oía los coros ‘Chucho’ cantaba con los ojos cerrados.

Montado en su bici, alza las manos y mira hacia el vacío con nostalgia e incluso imita una mueca de dolor. Finalmente, el niño se percata de que está siendo grabado luego de que su hermana lo llamase, y reacciona con una carcajada.

A tan solo 24 horas después de haber sido publicado en TikTok ya suma más de 13 millones de reproducciones.

Los comentarios no se dejaron esperar: “Ni amanda Miguel le puso tanto sentido con él”, “Dios mío esto debe verlo Amanda Miguel”, “A veces siento que somos yo y chucho contra el mundo”, “Todos sintiendo el dolor de Chucho”, “Quien le hizo tanto daño a ese niño”, “Su carita cuando lo cacharon jajajaja”, “jajaja chucho me representa cuando hay una canción que me llega, aunque nadie me haya hecho nada jajajaj”, escribieron los internautas.