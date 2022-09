¿Qué son y de dónde vienen los peluches virales que se arrojan a los artistas en los conciertos internacionales?

Mundo

¿Qué son y de dónde vienen los peluches virales del Dr. Simi que lanzan en conciertos?

Los peluches virales que se arrojan a los artistas en diversos conciertos en México y Estados Unidos representan el símbolo de una cadena de farmacias, pero detrás de la elaboración de estos muñecos está una industria que tiene muchos años.

CNN se metió en las entrañas de telas y relleno que dan vida al famoso Dr. Simi para conocer cómo fue el primer peluche y el impacto que sus ventas tienen en las personas que lo fabrican usando materiales reciclados. Sus trabajadores son personas con discapacidades y ellos se sienten orgullosos de trabajar ahí.

Hasta ahora, Lady Gaga, Coldplay, The Killers, Rosalía y My Chemical Romances son algunos de los artistas que han recibido en su escenario al famoso peluche del Dr. Simi.

El peluche, hecho para promocionar a Farmacias Similares, una cadena de farmacias, ha incrementado su fama desde que vuela por los aires. Es una expresión del cariño de muchos mexicanos hacia sus artistas favoritos.

Aunque con Lady Gaga no salió tan bien como el aficionado hubiera querido, pues el Dr. Simi rozó la cara de la “Madre Monstruo” y el aficionado reconoció que el muñeco le pegó a Lady Gaga en el rostro, pero aseguró que no era su intención y fue un accidente. Además, publicó que el peluche traía un mensaje de amor para la cantante: “México te sigue amando”.

El peluche del Dr. Simi renovó popularidad y causó controversia cuando los seguidores de la banda alemana Rammstein pidieron que nadie aventará ninguno de los peluches en el próximo concierto en México. En respuesta, el Dr. Simi aseguró que sin importar las advertencias asistirá al concierto de metal.

CNN viajó al estado de Puebla y fueron recibidos por el Dr. Simi para contemplar cómo se realizan estos peluches que generan empleos para personas con discapacidad

El relleno está hecho con fibra de reciclado de pet y hay ediciones especiales vendidas solo por internet que se agotan.

El maestro Pablo García, quien ha trabajado en CINIA por más de 17 años, diseñó el primer peluche del Dr. Simi.

Para los trabajadores de CINIA, el Dr. Simi significa más que un muñeco que se ha vuelto viral.

“Lo que más me gusta es lograr las metas. Lograr las metas que se impone uno y simple y sencillamente generar que otros compañeros entren a trabajar. ¿Para qué? Para que así este sea más grande, más enorme el proceso y más rápido el proceso de ventas. Y sobre todo, que mucha gente lo compre y lo distribuya por todos lados y así se haga mucho más viral como se ha hecho en los conciertos. Yo soy fan de Los Temerarios y a mí sí me gustaría, no sé, aventarle uno a, no sé, Adolfo Ángel a Gustavo Ángel, o al señor Marco Antonio Soliz”, comentó Gonzalo López, empleado de CINIA.