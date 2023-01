"¿Quién debe pagar?": Le pidió cancelar la mitad de la cuenta en su primera cita

México

Una joven se ha vuelto viral en las redes sociales, luego de publicar un video en el que cuenta su experiencia en una cita con su enamorado. ¿Qué pasó? Un joven publicó en su cuenta de Tik Tok el video donde logra invitar a la chava que le gusta, pero... "Por fin logré salir con la niña que me gusta, pero ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo?, ¿o mitad y mitad? Averigüémoslo". Fue el texto que escribió al inicio del clip.

Al recibir la factura, el total resultó ser de 3 mil 944 pesos mexicanos, es decir alrededor de 206 dólares, por lo cual él comenzó a insinuarle a la chica que ambos debían pagar la mitad con la propina incluida, debido a que era mucho dinero.

"Es que no es posible. Es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio. Eso no se hace. Déjalo así ahorita yo lo voy a pagar y me voy en Uber, no necesito que me lleves a mi casa", resultó ser la respuesta de la joven, quien se levantó molesta.