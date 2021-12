Recibe una propina de más de dos mil dólares y la despiden del trabajo

Cargando...

EE.UU.

Si bien en algunos restaurantes a nivel mundial, la política de las propinas es compartir con los demás, en esta oportunidad no fue así, a pesar de que el restaurante Oven and Tap ubicado en Bentonville, Arkansas, EE.UU. indicó tener esta política, la decisión fue del cliente y no del local, por lo que una de las meseras terminó despidida, tras recibir una propina de más de 2.000 dólares, informaron este viernes medios locales.

La historia cuenta que Ryan Brandt, junto con otra mesera, atendían una fiesta de más de 40 persona, en el restaurante. fue entonces que cuando llegó el momento de pagar la cuenta, cada integrante de esta fiesta dejó una propina de 100 dólares, lo que sumó un total de 4.400 dólares para las dos meseras que los atendieron. Grant Wise, uno de los invitados al evento, indicó que llamó previamente al local, preguntando por la política de propinas, para así asegurarse de que todo iría bien. Así, se suponía que cada mesera recibiría 2.200 dólares.

Ante lo acontecido, el restaurante le pidió a Brandt que compartiera la propina con todos sus compañeros de trabajo, lo que nunca había pasado antes durante los tres años y medio que trabajaba allí, acción que si lo hacía le dejaría nada más que el 20 % de la suma total.

Al parecer la joven le informó al cliente lo que había ocurrido, a lo que éste se dirigió al restaurante y le pidió al encargado que le devolviera la propina, y estando en la calle le dio el dinero a Brandt. Por esta razón el restaurante despidió a la mesera, argumentando que violó las reglas al contarle al cliente el tema de compartir la propina.

Sin embargo los propietarios de Oven and Tap, Mollie Mullis y Luke Wetzel, en una entrevista, desmienten la versión de la exempleada.

"La camarera que fue despedida varios días después de que el grupo cenara con nosotros no fue despedida porque decidió quedarse con el dinero de las propinas, cuando nuestra política siempre ha sido participar en un fondo común de propinas", señalaron los propietarios.

Asimismo, Mullis y Wetzel reconocieron que el incidente podría haberse resuelto de otra forma, recordando a los empleados cómo van a repartir las propinas antes del evento.