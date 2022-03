"Red", la primera película de Pixar dirigida por una mujer, incomoda a la crítica por romper el tabú de la menstruación

Cargando...

Una mañana al despertarse Mei Mei descubre que se ha convertido en un panda gigante de color rojo. Está aturdida y enfadada por la transformación, especialmente por la cantidad de vello corporal y el olor de sus axilas. Más tarde aparecerán también cambios de humor imprevisibles, emociones a flor de piel y una atracción hacia los chicos imposible de explicar a su madre. Ante la vergüenza, su primer impulso es esconderse en el baño.

Esta metáfora sobre los cambios hormonales, físicos y mentales, que enfrentan las adolescentes aparece en la nueva película de Pixar, ya disponible en Disney +: "Red". Mei Mei, una chica de 13 años con una familia de origen chino, es la protagonista de una historia donde la menstruación es primordial para entender el relato. No por casualidad, "Red" es la primera producción del mayor estudio de dibujos animados del mundo que dirige una mujer, Domee Shi. Junto a ella ha trabajado la guionista Julia Cho y un equipo formado por una mayoría de mujeres.

Cuando se señala que la infrarrepresentación femenina es problemática en cualquier espacio –solo el 26% de las personas que trabajan en animación en Estados Unidos son mujeres– es porque sin ellas, los problemas de las mujeres tampoco se citan: hasta el estreno de "Red", en ninguna película de Pixar se nombraba la regla de manera concreta.

¿A quién ha molestado?

Pero lo que para la mayoría es un paso adelante, que, de hecho, llega tarde en comparación con el avance del feminismo en los últimos años, para otros constituye una anormalidad.

“La película es solo para gente muy específica, solo gente muy concreta puede identificarse con ella”, explica en un vídeo el youtuber de un exitoso canal de críticas de cine, Sean Chandler. “Es una de las películas más raras de Pixar”. En la misma línea, se expresaron varios usuarios en las redes sociales o el crítico Sean O’Connell, “algunas películas de Pixar están hechas para audiencias universales. 'Red' no. El público de ésta parece muy específico y estrecho”.

Tal y como señala Begoña Gómez en la revista SModa lo que les genera tanta extrañeza a estos hombres, eso específico y estrecho, es algo que durante largos años afecta a más de la mitad de la población: la menstruación. “Así como otros guiones de Pixar, ya hablen de peces desmemoriados, de ratas gourmet o de robots melancólicos, apelan a toda la humanidad, éste, protagonizado por una chica no lo consigue”, comenta de manera irónica la periodista.

La actriz Sandra Oh (de series como "Killing Eve" o "Anatomía de Grey") aceptó sin dudar cuando le ofrecieron ser la voz a uno de los personajes de la película de Pixar. Con estas palabras defendía el film frente a estos ataques machistas. “'Red' es una una cinta que habla de ruborizarse, de grandes emociones y, sí, de la menstruación. Estaba muy feliz de que hubiera una película sobre esto", cuenta Oh a la BBC. "Creo que es algo que no se menciona lo suficiente, así que ser parte de una película que habla de la pubertad es importante para mí".