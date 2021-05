Renunció a su trabajo y le dejó una carta a su jefe: “Agresivo y cruel”

Inglaterra

Una mujer renunció a su trabajo como empleada de limpieza de un banco de Inglaterra, tras 35 años de servicio. Pero, antes de irse, decidió dejarle una lapidaria carta a su jefe, en la cual se desahogó por su trato “agresivo y cruel”.

Es cierto que muchas personas tienen la dicha de ir a trabajar y entablar una buena relación con sus superiores. Sin embargo, en otros casos, muchos empleados no se llevan bien con su jefe y se arman de paciencia para poder enfocarse en cumplir con sus tareas y cobrar un sueldo que les permita llegar a fin de mes.

Según esta empleada no tenía buena relación con el gerente del banco y no temió al escribirle todo lo que sentía y pensaba antes de pegar el portazo. En su último día le dejó una nota contundente en su escritorio, animándolo a ser más amable y a tratar a la gente con respeto.

El hijo de la mujer se encargó de compartir la historia en las redes sociales. Inmediatamente, la misma se viralizó entre miles de usuarios.

“Es por eso que amo a mi mamá. Ella ha estado limpiando bancos durante 35 años y hoy salió con esta linda nota dejada para ese horrible gerente. Feliz jubilación, mamá, el que ríe último ríe mejor”, publicó el joven.

La carta de la madre, comienza diciendo: “Hola señoritas, mañana va a ser mi última limpieza. Estuve preparando un balde con materiales de limpieza para la empleada que me reemplace, sea quien sea, dejé el trabajo (nombre del gerente) después de la forma en la que me trataste en la oficina, no fuiste más que agresivo y cruel, pero eso es un reflejo de tu carácter, no del mío”, así que, de ahora en adelante, por favor, recordá que en un mundo en el que podes ser cualquier cosa, sé amable. Porque todos no son mejores que la persona que limpia”, cerró la mujer.