Reportan suicidio del popular streamer Byron 'Reckful' Bernstein

EE.UU.

Una triste noticia para el mundo de los videojuegos, este miércoles ha fallecido a sus 31 años, Byron 'Reckful' Bernstein, uno de los primeros streamers en Twitch, el exjugador profesional de deportes electrónicos Byron 'Reckful' Bernstein. Su muerte fue confirmada por su exnovia Blue, amigos y otras fuentes. Por el momento se desconoce la causa oficial del deceso, pero su expareja afirmó que se trata de suicidio.

"Alguien a quien amo se suicidó. Desearía haber dicho algo para evitarlo. ¿Por qué?", escribió Blue en su cuenta de Twitter. "Sí, es él. Él se fue", agregó en un tuit posterior.

Horas antes de que llegara la noticia de su muerte, Bernstein había publicado una serie de preocupantes mensajes en las redes sociales. "Me siento mal por cualquiera que tenga que lidiar con mi locura", escribió. "Por favor, solo sepan, en estas situaciones, que una persona loca no se siente en control de sus acciones", agregó en otra publicacion. En un mensaje previo, el streamer había pedido matrimonio a su expareja, Becca, quien luego comunicó que no había visto a tiempo su propuesta.

Según palabras del ahora fallecido, compartidas en las redes sociales en 2017, se le había diagnosticado bipolaridad, al igual que su madre, y su hermano se quitó la vida. Asimismo, en alguna ocasión había manifestado que sufría de despresión.

Cargando...

En el mundo de los videojuegos, 'Reckful' ganó fama jugando a 'World of Warcraft' a nivel profesional. Uno de sus mayores logros fue ubicarse en el primer rango en seis temporadas consecutivas de ese videojuego, y ganar muchos otros torneos y eventos relacionados con él.

También era conocido por competir en videojuegos como 'Asheron's Call' o 'Hearthstone'. En Twitch se convirtió en uno de los 'streamers' más exitosos. Sus transmisiones eran vistas por decenas de miles de espectadores.