Residente se las ingenió para seguir atacando a J Balvin, ahora lo hace desde su página web

Mundo

Hace unas semanas el rapero René Pérez, mejor conocido como Residente, generó conmoción en la música latina al lanzar un tema junto al joven productor argentino Bizarrap, con el que ataca severamente al reguetonero colombiano J Balvin.

“Puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino; todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reguetón al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Lo peor de todo, y lo más grave, es que es racista y no lo sabe”, es una de las tantas estrofas que el puertorriqueño le dedica a su colega.

Poco después, durante una entrevista Pérez dio sus razones por las que escribió dicha tiradera que dura 8 minutos. “Tienes un chamaco (joven o muchacho), que tú sabes que no hace arte, que sabes que no escribe, que no es creativo, que todo es pagando y yo lo tengo claro”, indicó el artista.

Y aunque el cantante colombiano se ha mantenido al margen de la situación sin dar respuesta a Residente, el intérprete de ‘Atrévete’ sigue con su acometida contra Balvin.

Residente continúa atacando a J Balvin, ahora en su página web

Todo parece indicar que René Pérez no piensa dejar en paz a J Balvin, y es que el rapero una vez más lo atacó, pero esta vez sin música.

Residente decidió incluirlo en su página oficial de internet sin dejar de ofenderlo. El ingresar al sitio Residente.com de inmediato se visualiza un mapa dinámico en las que los internautas puede verificar los lugares que el puertorriqueño ha visitado en los últimos días.

Incluso, se puede saber a qué distancia se encuentran de Residente. Pero, lo que realmente sorprendió a muchos es que dentro de dicho mapa aparece el nombre de J Balvin. La página te muestra a cuántos kilómetros de Medellín se encuentra alguien, ciudad de la que es originario el reggaetonero.