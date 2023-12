Retienen a Eugenio Derbez en el aeropuerto de Nueva York… ¡por una sandía!

EE.UU.

El actor y comediante Eugenio Derbez se vio envuelto en un bochornoso momento durante su estancia en el aeropuerto de Nueva York. Ocurrió cuando le retuvieron su equipaje, por un ‘inusual’ objeto que llevaba en la maleta.

El objeto por el que fue detenido era el regalo de una fan, a quien el actor de “Radical” llamó 'Lady Sandía', al salir un programa en Estados Unidos. Pero el vergonzoso momento lo vivió al tratar de abordar un avión a su casa en Los ángeles.

Todo se vio retrasado debido a una fruta, una sandía la cual tenía su rostro tallado.

“¿Qué creen?, que aquí en Nueva York, saliendo del evento, me encontré una señorita que me dio esto que dice: “‘Hola Eugenio, mi nombre es Nadia Domínguez, tallé esta sandía con mucho cariño y respeto, espero y te logré sacar una sonrisa. Atte.: #LadySandía” y chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte, o sea, si la talló en una sandía”, relató en sus redes sociales.

Con el humor que lo caracteriza, Eugenio Derbez, relató el momento que vivió en el área de seguridad.

“Me tienen detenido, o sea, no detenido, me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía, la sandía que me regaló #LadySandía en la calle” , mencionó.

El esposo de Alessandra Rosado reveló que no sabía qué hacer con la sandía, incluso quiso regalarla autografiada a alguno de sus fans para evitar problemas en el aeropuerto, pero se le fue el tiempo y no pudo realizar dicha dinámica con sus seguidores, por lo que optó llevársela a su casa.

“No sabía qué hacer con ella y dije ‘¿qué hago?, me la llevo a Los Ángeles, va a ser un relajo cargar con una sandía, pasar por el aeropuerto, o se la doy a algún fan de Nueva York y la autografío, entonces la autografíe, le puse mi firma, pero luego ya no me dio tiempo de avisarle a la gente de a ver quién llegaba primero a un lugar y le daba la sandía, el caso es que la traje y aquí en seguridad (…) me tienen detenida la sandía y a mí, a ver si no pierdo el vuelo por Lady Sandía”, explicó.