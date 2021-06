Salva la vida de la exmujer de su marido donándole un riñón

Cargando...

Una mujer tuvo un gesto de amor infinito al donar uno de sus riñones a la anterior pareja de su actual marido. El solidario gesto se suscitó en Florida, donde el donativo salvó la vida de la paciente que nunca imaginaría quién tendría un gesto de desprendimiento tan grande.

Mylean Merthe, hizo un llamamiento a través de Facebook después de que ni sus hijos ni otras personas cercanas, pudieran donarle el riñón que necesitaba.

Las opciones de tratamiento se limitaban a diálisis o un trasplante de riñón, pero la lista de espera era demasiado larga y los médicos preveían que no podría aguantar más. Su hijo se hizo las pruebas pero no era compatible, su hija, que sí lo era, estaba embarazada y no podía donar hasta haber dado a luz. Sin embargo, por la enfermedad de riñón grave que padecía Mylean Merthe no podía esperar tanto tiempo.

Con esta situación, decidió escribir un post en su muro de Facebook y hacer un llamamiento a todo aquel que quisiera y la pudiera ayudar. La mujer también confirmó que alguno de sus amigos cercanos se hicieron las pruebas de compatibilidad, pero ninguno obtuvo resultados positivos.