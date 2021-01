Se cortó la nariz y el labio para verse como un 'alienígena negro'

Cargando...

Francia

El hombre que quiere parecerse a un 'alienígena negro' y que ya le han quitado la nariz ha perdido su labio superior en su última modificación corporal impactante. Anthony Loffredo ya se partió la lengua y se cubrió todo el cuerpo, incluidos los globos oculares, en tatuajes como parte de su @the_black_alien_project en Instagram .

Al francés de 32 años le extirparon la nariz en España, ya que es ilegal en su país natal, Australia.

Hablando sobre su último cambio de rostro, no dijo cuándo tenía que hacer el trabajo, dónde o quién, pero dijo que ahora tiene dificultades para hablar después de la operación de extracción de labios.

Cargando...

Durante una sesión de preguntas y respuestas en vivo en Instagram, Anthony dijo que sueña con quitarse la piel y reemplazarla con metal.

Dijo que las siguientes partes de su cuerpo que serán 'modificadas' son sus brazos, piernas, dedos y la parte posterior de su cabeza y, a pesar de su mirada aterradora, no tiene problemas para atraer miembros del sexo opuesto.

Así lucía antes:

Hablando anteriormente sobre la extracción de su nariz, Anthony publicó en su Instagram: "Gracias @oscarmarquezbodymod, habrás marcado mi vida ... ahora puedo caminar con la cabeza en alto gracias a ti, estoy orgulloso de lo que hicimos juntos".

Cargando...

En 2017, le dijo al periódico francés Midi Libre: "Desde muy joven, me han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano. "Tuve un clic cuando era guardia de seguridad.

"Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia.