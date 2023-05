Se enojó por el precio del whisky en un boliche y embistió su camión contra el local

Argentina

Todo ocurrió en la madrugada del domingo 21 de mayo en la localidad de Orense, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. El boliche “La Palma” es el único local bailable de la localidad, por lo que muchas personas que viven en la zona se acercan ahí para no trasladarse a otros locales más lejanos. Sin embargo, ese lugar esta vez fue el escenario de un hecho de violencia que no solo fue viral en redes sino que llegó a oídos de las autoridades viales, quienes tomaron cartas en el asunto.

En esa madrugada, tal como se comentó en las últimas horas, un camionero habría increpado a una empleada del boliche luego de que no quisieran venderle una botella de whisky al precio que él sugería. Según constataron varios medios, él quería pagar $500 por una botella que según los empleados de lugar, valía el doble.

El hombre de 26 años empezó a recriminar el precio y agredir tanto verbal como físicamente a empleados e incluso al dueño del local, quien se acercó al ver todo el alboroto. Al ver cómo escalaba la situación, clientes y personal de seguridad sacaron al camionero fuera del lugar. Con todavía más enojo, lo que vino después fue peor.

Se viralizó en redes y lo difundió en un comunicado de prensa la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Tras su altercado puertas adentro, esta persona se subió a su camión y empezó a dar marcha atrás para embestir el vehículo contra el edificio, varias veces y ante la mirada de todos.

“Este tipo de actos siguen sorprendiéndonos y no podemos pasar por alto estas conductas que son un ejemplo claro de violencia vial. Agarrar un camión, manejarlo luego de haber tomado alcohol y ponerlo de culata para chocar el frente del mismo no solo pone en riesgo su vida sino a de los demás. Tener un conductor en la vía pública con este tipo de actitudes es un peligro para todos”, comentó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV. Al mismo tiempo, confirmaron la decisión de suspenderle la licencia de conducir a esta persona cuyo nombre no fue difundido.