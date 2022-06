Shakira entre rumores de separación, fraude fiscal y nuevos romances

Cargando...

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nacida en Barranquilla, se encuentra en medio de las publicaciones de la prensa española, que insisten en la ruptura con Gerard Piqué, y todos opinan de ella, mientras la estrella colombiana solo habla con su trabajo.

Y como dicen es la 'comidilla' tanto de las prensa como de las redes sociales. Mientras que el medio de prensa El Periódico, señaló que la barranquillera y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué estarían atravesando una crisis en su relación que lleva 12 años. La pareja tiene dos hijos Milan y Sasha y se volvieron una de las parejas más impactantes del mundo.

Rumores de separación

La crisis entre la autora de “Ciega, sordomuda” y el jugador del Barcelona es uno de los temas más destacados de los últimos días. Eso sí, aunque la pareja no se haya pronunciado al respecto. La cantante viajó a Estados Unidos para ser parte del programa de NBC Dancing with myself, un concurso de baile en el que los participantes no son profesionales y la colombiana deberá evaluar los movimientos junto a Nick Jonas y Liza Kosh.

En sus redes sociales, Shakira expresó su alegría por participar del concurso del que también es una de las productoras, compartiendo imágenes junto a sus nuevos compañeros y mostrando pequeños tips para realizar las coreografías.

Mebarak sí podría haberse pronunciado de forma más sutil: a través de la música. Si bien en 2017 la artista le dedicó a Piqué el tema Me enamoré, donde explicaba cómo se conocieron y de qué forma surgió su relación amorosa, esta vez podría haberle lanzado un mensaje de decepción tras doce años de noviazgo.

Fuentes de El periódico, señalan que el jugador del Barça se habría mudado a su piso de soltero en la calle Muntaner de Barcelona, tal y como aseguran varios vecinos de su edificio.

¿Nuevos Romances?

Fue precisamente a partir de la presentación del gran show de la NBC que otro video dio la vuelta al mundo. Se trató de una pícara reacción del actor de Hollywood Henry Cavill, al advertir la presencia de la cantante colombiana durante una gala y a partir del cual las redes se hicieron un festín.

Para empezar Shakira ya seguía a Henry Cavill, de quien además habían rescatado un vídeo viral en el que se queda sin palabras al ver a la cantante, y hacía muy pocos días que le había dado también a seguir a Chris Evans.

Esta situación ha generado en los seguidores sensación, y comenzaron a recabar información para que su shippeo (cuando un fan desea que dos personajes tengan una relación) se hiciese realidad.

Shakira sigue defendiendo su inocencia en el presunto fraude fiscal

La cantante colombiana Shakira ha anunciado que seguirá defendiendo su inocencia en los tribunales con su equipo legal, tras insistir en que su conducta en materia tributaria "siempre ha sido intachable" en todos los países donde ha tenido que pagar impuestos.

En un comunicado remitido por el gabinete de comunicación que representa, la artista ha reaccionado así a la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejarla a un paso del juicio, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales durante los años 2012 y 2014.

La artista colombiana asegura que su equipo legal continuará defendiendo su inocencia, como ha hecho hasta ahora, "a través de la presentación de argumentos jurídicos de peso, pruebas contrastables e informes periciales de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tributario", entre ellos un catedrático y un magistrado del Supremo.