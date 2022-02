“Son lágrimas de arrepentimiento”: Ladrón de celulares rompe en llanto tras ser capturado

Lima, Perú

En un trabajo de inteligencia, el Grupo Terna capturó infraganti a Carlos Cesar Carrasco Castro, de 34 años, alias ‘Chabelo’, quien ya era conocido por robar celulares en el Cercado de Lima.

La víctima fue una joven que se encontraba en un taxi en el cruce del jirón Washington con jirón Zepita, según información de América noticias.

“El taxi se detuvo por el tráfico. Entonces, yo estaba con el celular, estaba enviando un mensaje de texto, y en eso me percato (de) que una persona me sustrajo el celular, corrió y ya no pude salir”, contó la afectada.