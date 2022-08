¡Súper can! Perrito salva de morir ahogado a un cachorro

Cargando...

En las últimas semanas, las lluvias han estado azotando diversos países alrededor del mundo y España no es la excepción. Tras pasar algunas semanas de intenso calor, las precipitaciones le han dado la tregua a la nación europea, no obstante, al mismo tiempo han causado inundaciones en diversas localidades.

No son pocos los animales que terminan perdiendo la vida a consecuencia de las intensas precipitaciones, sobre todo gatitos y perritos que viven en la calle, al no tener estos un lugar donde resguardarse. Afortunadamente, el siguiente caso no tuvo un final trágico.

A través de la red social de Twitter la cuenta @Animalesybichos compartió el video que muestra la amorosa y solidaria acción que hizo un valiente perrito, el cual se arriesgó con tal de salvarle la vida a un pequeño cachorro.

En el clip, el cual adquirió popularidad en muy poco tiempo, se puede ver al pequeño canino de color café transportando en su hocico a un cachorro de color negro en medio de una calle inundada.

Pese a que la altura de las precipitaciones no supone un gran riesgo para la vida del can salvador, lo cierto es que, tomando en cuenta las dimensiones del perrito bebé que transporta, la vida del cachorro probablemente sí hubiera estado en riesgo.

Tras llevarlo en su hocico, el heroico can deja al pequeño cachorrito en manos de una mujer que al parecer estaba esperando a que llegara con el bebé perrito para resguardarlos a ambos.

Como era de esperarse, ante tan amoroso y valiente acto de parte del canino, los internautas hicieron viral el video en poco tiempo, logrando acumular el clip viral en Twitter más de 217 mil reproducciones, 18 mil “me gusta” y poco más de 2 mil 300 retweets.