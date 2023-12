¿Te imaginas ganar más de $us 3 mil sólo por dormir? Una influencer encontró el 'trabajo soñado'

Cargando...

Ese será el privilegio que tendrá Sonia Vergara, humorista e influencer chilena que ganó el concurso de Emma Chile, iniciativa que buscaba a personas para probar colchones y almohadas.

Con más de 2000 postulantes al trabajo de ensueño, Emma Chile eligió a Sonia Vergara como la embajadora de la marca, ganando $1.000.000 de pesos chilenos por cada uno de los tres meses que dura el trabajo.

Influencer, 'standapera' y psicóloga, será quien recibirá productos y compartirá su experiencia por redes sociales, acompañada de un sueldo millonario.

"Revisamos los videos de todos los aplicantes y elegimos el que fue más creativo y divertido para nosotros, además de observar la personalidad de la ganadora y si se adapta a nuestros valores”, comentó Andrea López, junior marketing manager de Emma.

¿CÓMO SERÁ EL TRABAJO?

Para comenzar su trabajo de ensueño, ya se le hizo entrega de un colchón y dos almohadas. Por sus redes sociales, la joven irá compartiendo los detalles, la calidad y por qué es recomendable utilizar productos de Emma; además de ver mejoras en su calidad de sueño.

La comediante se enteró en pleno show de ser la ganadora del 'trabajo soñado', aseverando que "estaba atenta en el Instagram y justo me llaman al escenario cuando veo la publicación que había ganado".

"Empecé mi rutina y cuando ya siento que iba todo bien, me relajé, y le conté al público que me gané un colchón y ser influencer de Emma, donde me van a pagar por dormir. La gente aplaudió y todos fuimos felices", sentenció.