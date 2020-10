Test viral: si alguna de estas ventanas te da miedo, mirá qué tiene para decirte sobre tu personalidad

Cargando...

El miedo está siempre presente en la vida de las personas, para algunas está en mayor grado y para otras, es casi imperceptible. El miedo es algo personal y revelador ya que dice mucho sobre nosotros.

En internet se hizo viral justamente un test tenebroso para conocer algunos aspectos de los individuos que quizá desconocen de ellos mismos. Solo se necesita elegir la ventana que más miedo genera y luego leer el resultado.

Elige una ventana y fijate aquí abajo el resultado.

Según tu elección, aquí encontrarás las respuestas:

1- La primera ventana muestra a una persona muy frustrada. A pesar de ser abierta y amigable muchas veces confía en quienes no se lo merecen y en quienes la decepcionan. Muchas veces piensa en cómo sería vivir en una isla desierta donde no se cruzará con gente mala.

Cargando...

2-La segunda ventana revela un alma con necesidad de vaciarse. Es una persona que siempre va a ayudar a los demás pero eso no significa que siempre tenga que ser quien resuelva los problemas de otros. Le cuesta decir que no.

3- La tercera ventana del test muestra a una persona que tuvo una pérdida reciente y por eso intenta constantemente recapitular recuerdos que lastiman. No puede despedirse de lo que sucedió y eso la atormenta.

4- La cuarta ventana revela a una persona gobernada por la ansiedad y pase lo que pase no se va a saciar. El resentimiento no la deja tranquila y le cuesta perdonar a quienes le fallaron a tu confianza.

5- La quinta ventana del test muestra a una persona sin confianza: “No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente hermoso, no lo suficientemente inteligente”, suele decir. Se siente mucho menos que los demás y aunque no lo muestre por fuera, lo piensa todo el tiempo.

Cargando...

6- La última ventana muestra a alguien que se vio vencido por la inactividad y que se propone tantas metas imposibles que al no concretarlas llevan a la depresión.