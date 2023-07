En el mundo de las redes sociales, a veces nos encontramos con videos que se vuelven virales de la noche a la mañana. Un reciente ejemplo de esto es el video que ha estado circulando en TikTok, en el cual una mujer joven arroja a su propio gato dentro de la cerca de la casa de un vecino con la intención de tener una excusa para hablar con él.

La búsqueda de atención y popularidad en las redes sociales puede llevar a que algunas personas adopten comportamientos cuestionables o incluso dañinos. En el caso de este video viral en TikTok, la mujer utilizó a su propio gato como una herramienta para captar la atención del vecino.

A veces vemos cosas que nos dejan boquiabiertos. Este video en particular ha llamado mucho la atención debido al accionar de la joven protagonista. Sin embargo, debemos recordar que nuestras acciones pueden tener consecuencias y afectar a los demás, incluyendo a nuestras mascotas y vecinos.

" A tu amiga le gusta el vecino y tira a su gato a la otra casa para tener una excusa y hablar con él", se puede leer en el texto que aparece en el vídeo.

​En las imágenes, se puede ver como la chica se acerca con su gato en brazos a lo que parece ser un jardín con vallas de madera de media altura. Entre nervios y risas, dejó a su gato en la casa del vecino con el fin de poder entablar conversación con el joven vecino.

Esta extraña estrategia para conquistar ha tenido una gran repercusión en TikTok con cerca de 2 millones de reproducciones. Además, el clip también cuenta con 286.000 'me gusta' y más de 2.200 comentarios que debaten sobre la eficiencia del truco. Otros usuarios también preguntan si ha tenido éxito en su misión y exigen la segunda parte de la historia.

"Podría ser yo, no me escondo", "El vecino viendo las cámaras", "No podría arriesgar a mi gato por un hombre, espero que tú michi se encuentre bien", "Los gatos se estresan fácilmente. Pobrecito, no deberías hacerle eso", "Necesito actualización de la amiga y el vecino", fueron algunos de los comentarios.

Es fundamental tener en cuenta que nuestros animales merecen nuestro amor y respeto. Usarlos como herramientas para atraer atención o iniciar conversaciones no es una buena idea. Nuestros amiguitos peludos merecen ser tratados con cariño y protegidos en todo momento.

(Con información de Clarin.com)