Tres mujeres iraníes arrestadas por bailar en un cementerio

Irán

Tres mujeres fueron detenidas en Irán después de que aparecieran en las redes sociales varias imágenes de las mismas bailando en un cementerio, específicamente en campo santo de los “mártires” de Nichapur (noreste), informó este sábado 9 de abril el fiscal de la ciudad en cuestión.

“Tras la publicación de un vídeo en Internet que mostraba a tres jóvenes bailando en el cementerio de los mártires de Nishapour en la provincia de Khorassan-Razavi, el fiscal el fiscal Mohammad Hosseini ordenó su detención.

“Las familias de los mártires fueron heridas por el comportamiento de estas mujeres, agregó Hosseini, sin revelar más detalles sobre su identidad o su edad.

Asimismo, dijo que se abrió una investigación, después de que "las muchachas expresaron remordimientos y excusas por haber cometido un acto contra las normas sociales".

La ley en vigor en Irán desde la revolución islámica de 1979 prohíbe la danza en público, pero no entre personas del mismo sexo. “La danza no es un delito en sí mismo y no se pueden iniciar acciones judiciales contra alguien que lo hace”, según juristas iraníes. “Sin embargo, si alguien baila en público o si el baile es publicado en internet de una manera que pueda dañar la decencia pública, puede ser demandado”, señalaron.

La situación se torna aún más grave, atendiendo a que el hecho se registró precisamente en un campo santo, por lo que muchas personas se sintieron heridas por la falta de respeto que representó este acto para sus seres queridos difuntos.