Truco de TikTok para saber si tu pareja es infiel se vuelve viral

A un día de San Valentín, ha estado circulando un video viral en las redes sociales que explica cómo poner a prueba si tu pareja es infiel o no. Una tiktoker estadounidense de nombre Aurie Louisse, aplica el 'truco del espejo'.

A través de su cuenta personal de TikTok (@aurielouisse), la chica difundió el mencionado video. En dicha publicación, ella recalca a sus seguidores que el método es muy antiguo "pero efectivo".

En el video se aprecia cómo Aurie abre hasta la mitad la tapa del espejo del asiento del copiloto que está en el vehículo de su pareja. Inmediatamente después, lo cierra.

La explicación de esa acción está en que si alguien hace exactamente lo mismo y decide ver el espejo en otro momento, podrá percatarse si este fue usado o no por otra persona desde que puso 'la pequeña trampa'.

Muchos usuarios de TikTok no tardaron en criticar el truco que dio a conocer la joven. Y es que recalcaron que la posición del espejo no es capaz de revelar una infidelidad, ya que puede ser utilizado por un familiar o un amigo y no únicamente por la amante.