Tuvo una “corazonada” y rechazó viajar con su papá, luego se enteró que murió en un choque

Este caso se trata de un camionero que llevaría a su hijo en uno de sus trayectos, pues el pequeño siempre lloraba por acompañarlo, sin embargo, en esta ocasión a pesar de estar listo con su maleta, les dijo a sus padres que no quería ir, sin pensar que era una señal del destino, pues en el recorrido su padre sufriría un brutal accidente.

La historia fue contada por la usuaria de TikTok Nidia Barreras Paz, quien narra como el niño se negó a ir, pero la madre le decía que tenía que ir. Su esposo le pidió que dejara de insistir, le dijo, “Dios sabe porque no quiere ir”. Minutos después de partir el conductor mandó un último mensaje diciéndole a su mujer que cuidara de ella y de su hijo, posteriormente ya no contestó el teléfono, pues había sufrido un accidente que le arrebató la vida.

Usuarios al ver el clip se mostraron conmovidos por lo que internautas comentaron, “Dios mío, el niño no quiso ir, un abrazo grande, se fuerte por tu angelito”, “Que fuerte, me dolió el alma”, “Que fuerte, me dolió el alma”.

Por lo que la creadora del clip respondió, “es algo que jamás se supera solo aprendes a vivir con ese dolor”.

Así mismo, hubo más de un internauta que contaron sus situaciones parecidas, entre ello, una mujer señaló, “Me recuerda tanto cuando murió mi esposo él se llevaba a mis dos hijos y ese día no se los llevó, pensé dios sabe porque no se los llevó él decía vamos wero y mini, y ese día no les dijo nada se los llevaba a trabajar con él y me hago loca si se los hubiera llevado suficiente con ese dolor”.