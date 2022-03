Un nuevo álbum inédito de Selena Quintanilla sale a la luz 27 años después de su muerte

Estados Unidos

A 27 años de la muerte de la cantante Selena Quintanilla, se estrenará un álbum con 13 canciones inéditas que la cantante grabó a lo largo de su carrera. Así lo anunció su padre Abraham Quintanilla en una entrevista con Latin Groove News.

Las canciones tendrán el sello característico del tex-mex que hizo a Selena en su momento. Los arreglos musicales fueron desarrollados por su hermano A.B. Quintanilla, informa la web Playground

Según contó Abraham, uno de los temas del nuevo álbum fue grabado cuando Selena Quintanilla tenía solo 13 años. Sin embargo, con algunos arreglos digitales lograron que su voz de adolescente se acercara un poco más a su registro vocal de su adultez.

El arte del álbum estuvo a cargo de Suzette Quintanilla, hermana de Selena, quien manifestó que, aunque el nuevo álbum guarda la esencia de ‘La reina del tex-mex’, inevitablemente tuvieron que añadir elementos musicales para que se acercara más al mercado musical actual.

"Selena se ha ido hace (más de) 26 años… Lo que me asombra a mí, a Suzette, a mi familia, es que el público todavía recuerda a Selena. No la han dejado ir. Están esperando un proyecto", dijo Abraham.. "Me gusta que salga esto, y sé que será bien recibido por el público".