Un profesor arrasa en TikTok bailando y dando una clase en pijama

Cargando...

La pandemia del coronavirus ha obligado a los profesores a reinventarse y hacer que sus clases sean lo más atractivas posible. Eso sí, hay profesores que saben, de verdad, cómo motivar a sus alumnos en estos momentos tan complicados. Es el caso de un profesor de filosofía y religión del Colegio Claret de Madrid que ha impartido una de sus clases de una forma un tanto... particular.

Si el año pasado la educación no fue inusual, los estudiantes de este no lo están pasando mejor. Las clases completamente online o, si se tiene suerte, semipresenciales, provocan que el seguimiento de las materias no sea tan completo como debería.

Por ello, los profesores intentan, día a día, dar el máximo de ellos mismos para que los alumnos no se sientan agobiados con este curso escolar. Así, una de las alumnas de Víctor Vallejo, profesor del citado colegio, compartió a través de su cuenta de TikTok un vídeo en el que se puede ver al docente en pijama y bailando al ritmo del rapero Tyga.

Como no podía ser de otra forma, los alumnos no dejan solo al profesor y le acompañan en la coreografía y la indumentaria. "Normalicemos el día del pijama. Pd: nuestro profe de filo es mejor que Merlí", señaló la alumna que se encargó de difundir las imágenes.

Cargando...

Los usuarios han alabado la labor del docente, destacando su actitud y buena onda. El vídeo ha superado las 1,7 millones de reproducciones y acumula más de 353.000 'me gusta'.

El profesor explicó que la idea surgió después de una clase online: "Consideré que nuestros alumnos de segundo de bachillerato del Claret de Madrid se merecían una clase divertida para superar el agobio de haber perdido clases presenciales justo antes de los globales. No todo van a ser deberes, renuncias y sacrificios".