Un video capta a Luisito Comunica entrar a una tienda y retirarse sin pagar

EEUU

En uno de sus videos Luisito Comunica entró a una tienda inteligente en Nueva York y tomó productos sin pagar ni hacer fila. Pero afirman que no es un delito, sino una novedosa forma de comprar productos que este influencer ya utiliza.

Explican que se trata de Amazon Go, tiendas inteligentes de Amazon que no tienen ni empleados ni cajas para pagar, a las que puedes entrar, tomar tus productos e irte.

“Son tiendas donde no te formas, no tienes que pagar en caja y tienen una tecnología muy avanzada llamada Just Walk Out Shopping, donde entras a la tienda, agarras lo que necesitas y te vas. No necesitas avisarle a nadie” y se te cobra todo a tu cuenta de Amazon, dice Luisito.