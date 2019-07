Red Uno cumplió el sueño de un youtuber

Juan Mario Escalante es un adolescente que contra todo pronóstico médico logró vencer una enfermedad que amenazaba con paralizarlo y dejarlo sin habla, sin embargo, lo extraordinario sucedió y ahora es todo un youtuber que recientemente hizo su sueño realidad; conocer a"Luisito Comunica".

Una historia inspiradora que motivó a su madre, Patricia Arrázola, a acudir a las oficinas de la Red Uno y pedir ayuda para conocer el itinerario del famoso Luisito, de esa manera conseguiría que su hijo lo pueda ver de lejos o a lo mucho una fotografía de recuerdo.

Pero con su perseverancia no logró solo eso, Red Uno al enterarse de su historia le otorgó un pase directo para ingresar a la conferencia y con acceso preferencial para compartir con el famoso en el hotel Radisson, donde conoció a su youtuber favorito, el momento fue plasmado en una instantánea. “Cuando me vio me dijo hola crack”, contó emocionado en El Mañanero.

Si quieres ver su contenido en su canal de YouTube solo debes buscarlo con su nombre: Juan Mario Escalante, actualmente cuenta con 163 suscriptores y aspira aumentar ese número.