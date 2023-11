Antioquia, Colombia

En un incidente que causó indignación y rechazo en los transeúntes, una pareja fue captada teniendo relaciones sexuales en el Parque Obrero del municipio de Itagüí, Antioquia. El video, grabado por un transeúnte y compartido en redes sociales, muestra a una mujer practicando sexo oral a su compañero sentimental en uno de los monumentos del parque.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los comentarios variaban desde la incredulidad hasta la indignación, con muchos cuestionando la falta de respeto y la doble moral de la sociedad. “Terrible. ¿Es que acaso no hay moteles en Itagüí?”, “¿Por qué no llaman a la Policía? ¿Por qué no van y los linchan como hacen con las parejas del mismo sexo? Definitivamente, lo que hay es doble moral”, “Qué falta de respeto” y “¡Qué horror! ¿Qué tal si había niños viendo?”, fueron algunas de las opiniones expresadas.