A pesar de su corta edad, parece que una pequeña sabe muy bien cómo darse su lugar. Y es que, en la plataforma de contenido viral se ha revelado que después de no sentirse cómoda con su relación una niña no dudó mucho al decirle a su enamorado todo lo que le molestaba. Descubre todos los detalles de la llamativa historia de amor en la siguiente nota.

El escrito fue compartido por la cuenta de Twitter @ceciarmy, la cual publica contenido viral y divertido, aprovecho que ayer, fue el Día de San Valentín y consiguió que una emotiva y sentimental carta gane popularidad en el ciberespacio después de haber mostrado todo lo que sintió una niña cuando terminó una relación amorosa. El contenido ha sido visualizado por más de dos millones de usuarios en la red social.

La carta revela que la niña de 7 años estaba muy enojada por el poco interés que mostraba su enamorado hacia ella, asegurando que no le aportaba nada bueno.

¿Qué dice la carta?

El contenido de la misiva revela el fin de la relación con Miguel. Pese a que el inicio del escrito parece conciliador, acaba convirtiéndose en toda una reivindicación: “Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí”, empieza diciendo.

“Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo P.D: Me perdiste”, concluye acompañando el texto de una cara sonriente y un corazón roto, para demostrar lo muy enojada que se encontraba esta pequeña por el trato de su pareja.

Además, en el escrito se puede leer que Valeria le dice a su ex que no le enseñe a nadie su texto, ya que si no podría pasarla mal.

Los comentarios acerca de lo sucedido no tardaron en llegar y muchos de ellos resaltaban la actitud de la niña, quien mostró tener mucho amor propio al no aguantar un mal trato. “Una niña de 7 años sabe valorarse más que algunas de mis amigas”, dijo alguien para mostrar lo bien que la pequeña se daba su lugar.

A continuación, te compartimos la carta completa para que conozcas la manera en que esta niña de 7 años le dijo adiós a su novio.