Unos osos 'asaltan' varias tiendas de gasolinera arrasando dulces y galletas saladas

California, EEUU

Se trata de unos osos pardos que, en las últimas semanas, han 'asaltado' varias tiendas de gasolineras de la zona. Un hecho a priori inusual, pero que se está convirtiendo en una práctica habitual.

Según informa CBS Sacramento, y han grabado las cámaras de los establecimientos, el 30 de agosto un oso fue captado acostado en el suelo de la tienda Chevron de Kings Beach comiendo dulces y galletas saladas. El inusual visitante pasó 20 minutos dentro de la tienda antes de irse ya con el estómago lleno.

Un par de semanas antes, el 12 de agosto, un oso también entró en la tienda, seguido de un cliente que golpeaba el trasero del animal.

Luchar contra los osos no estaba en la descripción del trabajo"

Además, otro vídeo captó el 29 de agosto a un empleado tratando de evitar que un oso ingresara en el establecimiento, hasta que el oso hace un rápido movimiento hacia adelante, arremetiendo contra el empleado, que rápidamente retrocede.

"Fue un poco aterrador, sí, no voy a mentir", dijo Paul Heigh, el empleado que tuvo el encontronazo con el animal. "No está en la descripción del trabajo, en absoluto. Luchar contra los osos no estaba en la descripción del trabajo", indica de manera irónica.