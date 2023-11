Mundo

En el mundo de las redes sociales, la búsqueda de secretos y trucos para el cuidado de la piel se ha convertido en una tendencia entre los usuarios. Sin embargo, la popular influenciadora de belleza Koral Costa desató la polémica al revelar un método poco convencional en un video reciente, que generó diversas reacciones entre sus más de 400 mil seguidores.

En el video publicado en su perfil, la también esposa del reconocido actor Omar Murillo aseguró: “Uso orina en mi rostro”, desatando una ola de comentarios y críticas por parte de su audiencia. Costa explicó detalladamente su supuesto ritual de belleza, revelando que uno de sus secretos para mantener una piel impecable es aplicarse su propia orina diariamente.

“Aunque para muchos no es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro, uno de estos es que yo orino en un vasito y me lo aplico en el rostro”, señaló la influenciadora mientras mostraba ante la cámara un vaso con un líquido amarillo, que afirmó ser su orina.