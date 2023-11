"Usó una llave": Enfermera redujo al ladrón con una técnica de karate

Argentina

Un episodio impactante se registró cuando la enfermera Cristina Basualdo, demostró su destreza en las artes marciales, karate-do y Jiu Jitsu, al lograr inmovilizar a un ladrón que había asaltado un kiosco.

La mujer originaria de la ciudad de Ayacucho, se convirtió en una heroína y toda su hazaña fue registrada por un vecino, que compartió el momento en redes sociales, aunque el hecho ocurrió el pasado sábado se volvió viral este martes.

La profesional que desempeña sus labores en el Hospital Ayacucho indicó que decidió acompañar a su hijo: “Decidí bajarme con él y lo ayudé a abrir el kiosco. De pronto escuché a mi hijo decir: '¡Ey!, ¿Qué haces ahí?'. Ingresé al local y vi a mi hijo agarrándole los pies a una persona mientras trataba de escapar por una de las ventas del establecimiento. Tenía medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro. Finalmente, el delincuente logró huir. Entonces, salí del local, lo perseguí, tiré al suelo y le apliqué una llave”.

Basualdo, es profesora de karate-do, reveló que la primera reacción del ladrón fue amenazarla diciendo: "¡Soltame o te disparo!". Ante esta amenaza, su hijo acudió en su ayuda, aunque Cristina estaba segura de que el delincuente no portaba un arma de fuego.

Ella afirmó: "No creí en sus amenazas, y si hubiera intentado dispararme, no habría tenido éxito". Añadió: “Luego de eso, me dijo: ‘¡Soltame, Cristina!’. Yo le decía que no lo iba a soltar y mientras lo miraba. Trataba de descifrar quién era. Y pude hacerlo”.