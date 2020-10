Viajó para conocerlo en persona y cuando llegó él la bloqueó

EEUU

Es la historia más decepcionante que ha pasado una joven norteamericana, quién viajó 2300 kilómetros para conocer a un hombre, con quien mantuvo diálogo a través de las redes sociales. Sin embargo, cuando llegó para verlo en persona, el chico cambió de opinión pero lejos de hacérselo saber, directamente optó por bloquearla.

Jasmine Triggs es dueña de una fábrica de pan en Fort Wayne, Estado de Indiana. Durante los últimos meses mantuvo chats diarios con Jamal, un joven que vive en Texas. De tantos meses hablando decidieron poner una fecha para conocerse en persona debido a que ambos estaban interesados.

“Estuvimos hablando y hablando todos los días. Nos contamos cosas de nuestras vidas, me dijo que se dedicaba a la robótica. A mí él me gustaba. Además, me hablaba de cosas sexuales”, señaló la joven en los medios locales.