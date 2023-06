VIDEO: Aparatoso accidente en un intento por obtener la licencia de conducir

Cargando...

Argentina

Es viral en redes sociales el video de un aparatoso accidente de una mujer que acudió a sacar su licencia de conducción. El hecho ocurrió en Lanús, Argentina, y la conductora de 63 años quedó atrapada en el vehículo luego de chocar con un poste.

En la grabación del suceso, que se registró el pasado miércoles 7 de junio, se observa a la conductora dar una vuelta en una pequeña pista, donde se sube por un momento a uno de los separadores. Cuando continúa la vuelta, parece acelerar subiéndose de nuevo a un separador. Luego, a toda velocidad, se estrella con un poste y termina volcándose, publica caracoltv.com.

El vehículo quedó de costado sobre la puerta del conductor, por lo que la mujer quedó atrapada en el automóvil. Personal de Defensa Civil y de los Bomberos Voluntarios de Lanús acudió a su rescate.

En algunas imágenes se observa cómo la mujer, que estaba sacando la licencia de conducción, fue auxiliada por los socorristas que la sacaron en una camilla, pues presentaba heridas leves. Medios argentinos informaron que fue llevada al Hospital Vecinal de Lanús, donde estuvo en observación y ya se encuentra fuera de peligro.

El auto terminó de costado a causa de la mala maniobra. (Foto: gentileza El Diario Sur)

¿Qué causó el accidente durante la prueba por una licencia de conducción?

Paola Fagundez, directora de Seguridad Vial de Lanús, declaró que accidentes “suceden todo el tiempo”, recogió Todo Noticias. De acuerdo con la funcionaria, la mujer pisó el acelerador en vez del freno porque se asustó.

“Por día, se toman entre 60 y 100 exámenes y el 20% no pasa la prueba de manejo. Ahora, a este nivel, no es muy común. La mujer se asustó y en vez de pisar el freno pisó el acelerador, eso sí es algo común de cualquier persona que está nerviosa”, indicó en el noticiero Telenoche del Canal Trece.

“Me decían que se le trabó el acelerador, pero un vehículo del año 2019 no tiene acelerador mecánico. Tiene acelerador electrónico o electromecánico, por lo cual no se traba, no tenía doble comando”, agregó.

La mujer debió ser rescatada por los bomberos. (Foto: Facebook L24N)

Según la funcionaria, la mujer que se accidentó ya había tenido licencia de conducción, pero se le había vencido.

“No podemos decir que no sabía manejar porque ya tuvo licencia, pero se le venció y en la pandemia había prórrogas. Ella no controló que no estaba dentro de la prórroga, entonces el trámite inicia como original”, detalló Fagundez.

Explicó también la razón por la que la conductora iba sola en el vehículo. “Algunas personas me preguntaban si el examinador estaba arriba del auto, pero la ley no obliga a que esté arriba. Segundo, como es una pista que está controlada, ella podría estar sola como corresponde”.

Finalmente, señaló que frente a lo ocurrido “hay una causa penal porque hubo lesiones”.

