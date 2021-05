Vídeo: Arrestan a hombre por defraudar a sus 35 novias en Japón

Cargando...

Se trata de Takashi Miyagawa, de 39 años, quien vive en Japón y se dedicaba a vender purificadores de agua, cabezales de ducha y otros productos, y a través de las ventas, conquistaba a sus clientas con el objetivo de obtener tantos regalos de cumpleaños como sea posible, llegando a mantener, al mismo tiempo, relaciones serias con más de 30 mujeres.

Takashi, cuya verdadera fecha de cumpleaños es el 13 de noviembre, es un trabajador a tiempo parcial de la región de Kansai, en el sur de Japón, y su plan para estafar era el de acercarse a las mujeres por medio de sus productos, para después entablar un vínculo con cada mujer, asegurándole a cada una que se casarían, y sumado a esto, dar fechas de nacimiento falsas para recibir regalos de cumpleaños durante todo el año.

Takashi seleccionaba a sus víctimas fáciles de identificar, pues eran mujeres solteras, las engatusaba con la idea del matrimonio, solo para obtener rápidamente ganancias a su costa. Entre ellas, y la más reciente víctima fue una mujer de 47 años a quien mintió y dijo que estaba de cumpleaños el 22 de febrero.

A otra de sus víctimas logro engañarla diciendo que su cumpleaños era en julio, y así fue sumando más y más a la lista: “Solo lo vi dos veces y me besó. Le dije que no quería hacer eso a menos que la persona con la que salga sea alguien con quien pueda estar realmente en el futuro. Él me contestó que también quería algo serio y que iba a estar conmigo el resto de mi vida”, comentó una de las víctimas.

Sin embargo, la red de mentiras de Takashi comenzó a disolverse, al ser descubierto por una de sus novias, quien logró ponerse en contacto con otras de “sus mujeres” juntas formaron una “Asociación de Víctimas”, para posteriormente denunciarlo a la policía el pasado mes de febrero.

El hombre fue acusado y arrestado por estafar a al menos 35 mujeres, de quienes conseguía ropa de regalo y hasta dinero en efectivo, y según datos de los oficiales, la cifra de víctimas podría ser mayor. Además, la policía aseguró que Takashi recaudó aproximadamente 926 dólares solo sus últimas 3 víctimas, en diferentes obsequios, de los cuales 185 dólares fueron en dinero electrónico.

Al parecer, su esquema de marketing multinivel fue de gran ayuda para realizar sus estafas. EL hombre recibió una demanda por 277 dólares por los daños causados. Todos podrían imaginar que la historia de chico conoce a chica, chica se enamora de chico y chico le corresponde con el mismo afecto podría describir esta situación, pero al parecer está historia no tuvo el final feliz esperado.