Video: Descubre a su novio siéndole infiel por una foto que le envió viendo los JJOO

Cargando...

EEUU

Megan-Marie es una joven que se ha vuelto viral en TikTok por compartir en un vídeo cómo descubrió que su pareja estaba engañándola. Una historia que sin duda ha llamado la atención de millones de espectadores por el sentido de detective que ha demostrado la joven.

El vídeo empieza con una imagen de ella donde dice “Yo: Hey, qué haces” y añade: “Él: Viendo las olimpiadas con los chicos, nos vemos mañana”, el novio para darle más credibilidad a la mentira le envió una imagen en el salón viendo las olimpiadas.

El chico que pensaba que había sido muy convincente enviando la imagen, no se esperaba de ninguna manera lo que estaba a punto de pasar. Su novia amplió la imagen y se dio cuenta de que en el reflejo del espejo que hay en el mueble de debajo de la televisión aparecían solo sus piernas y las de una chica.

Cargando...

No solo eso, los dos estaban bebiendo una copa de vino y la casa estaba decorada como la de una chica, llena de flores y libros de marcas de lujo de moda. Una imagen que demostraba que su novio le había mentido y que además estaba disfrutando de una cita con otra chica.

Además, el chico no cayó en que la foto que estaba enviando era una imagen en movimiento, una opción que tienen la mayoría de los iPhone. De este modo, cuando Megan mantiene el dedo pulsado la imagen se mueve e incluso puede escuchar la voz de la otra chica.

Los usuarios de las redes sociales han quedado sorprendidos, no solamente por el engaño del chico y su torpeza enviando la imagen sino también por las habilidades detectivescas de la tiktoker. “Ya puedo escuchar las excusas” ha sido una de las frases más repetidas.

Los usuarios que han aplaudido a Meghan, no solo por tomarse el engaño con humor sino también por no haber querido criticar a la otra chica y haber asegurado que “Seguro que es buena chica, me encanta su decoración”.