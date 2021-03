Video: El duro mensaje de Xuxa para concienciar del Covid: "Yo maté a mi madre"

Cargando...

María Da Graca Meneghel (58 años), más conocida como Xuxa, publicó este fin de semana un polémico vídeo que dejó a sus seguidores sin palabras. La cantante brasileña aseguraba que había matado a su madre tras contagiarla de coronavirus.

Narró que después de estar tomando algo con sus amigas en una terraza, abrazó y besó a su madre, y dijo: "Mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre". Minutos después aclaró que no era verdad, que se trataba de intentar concienciar sobre el coronavirus.

A ella no le pasó, pero es algo que sí ha sucedido: «Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución». Y añadía: «Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono».

Xuxa invita a quedarse en casa y que si se sale a la calle, se haga con las medidas adecuadas. Esta publicación ha sido tan señalada como aplaudida. Además horas antes, la cantante era muy criticada por expresar la idea de usar a los presos para probar vacunas en vez de a animales. «Yo tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin para alguna gente, que puede parecer inhumano. En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas mal y que está ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel, que podría ayudar en esos casos ahí, para experimentos. Si van a morir en la cárcel, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas», dijo Xuxa en un vídeo en Instagram. Horas más tarde eliminó la publicación y se disculpó.