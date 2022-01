[VIDEO] El futbolista Robert Lewandowski y su divertida idea de peinar a su hija con una aspiradora

Cargando...

Múnich, Alemania

Un video del delantero polaco Robert Lewandowski se hizo viral en los últimos días y no fue necesariamente por haber ganado el premio The Best 2021 de la FIFA. Y es que el jugador de la selección de Polonia y del Bayern Múnich compartió en sus redes sociales una divertida escena con Klara, su hija de cuatro años, en la que la peinaba mientras su esposa, Anna Lewandowska, no estaba.

El mismo día que el polaco se convertía en el Mejor Jugador de la FIFA, con prensa y aficionados, e incluso jugadores, toda la atención se fijaba en él, lejos de sumarle importancia, mostró su lado más paterno con su hija.

El material audiovisual lo subió a la red social TikTok Anna Lewandowska, su esposa desde 2013; en el clip se puede ver al delantero haciéndole una coleta de ‘cola de caballo’ a la pequeña, pero ayudado con una aspiradora. “Cuando mamá no está en casa” comentó Anna.

Lo que llamó la atención de los seguidores del jugador de 33 años fue la forma en que decidió hacerle la cola de caballo a la niña. El delantero eligió una manera más que original: agarró la aspiradora, hizo uso del tubo de la misma, la colocó en la cabeza de la pequeña y tras un suave tirón, sale una coleta ejemplar, y la niña incluso se ríe.

Inmediatamente, el video empezó a circular por las redes sociales y los usuarios se asombraron ante la ocurrencia del polaco. Sin embargo, otros advirtieron del peligro que podía suponer el truco.

Después de divertir a sus seguidores con la tierna escena junto a su hija, la figura del Bayern Múnich se mostró en redes festejando con su mujer el premio The Best que acaba de recibir por parte de la FIFA por consagrarse como el mejor jugador del mundo en 2021.

El jugador de la selección polaca, por otro lado, compartió una foto del trofeo que recibió por el exitoso promedio de goles que marcó en la última temporada y lo acostó en su cama con un mensaje que decía: “Buenas noches, dormí bien #FIFATheBest”.