[VIDEO] Galopando por ser bachiller: Llegó a su graduación montado sobre su mejor amigo ‘Tormento’

Majagual, Colombia

Muchas historias se vuelven virales en las redes debido a las curiosidades que se esconden detrás. Tal es el caso del protagonista de esta inspiradora historia, Imer Baldovino Quevedo, un estudiante de un colegio del municipio de Majagual, Sucre (Colombia), quien sorprendió a los invitados a la ceremonia de su graduación por arribar montado al lomo de su caballo para recibir el diploma de bachiller.

El jinete se presentó la tarde del pasado viernes, 9 diciembre vestido con toga y birrete y montado en su caballo blanco ‘Tormento’, el mismo que lo acompañó diariamente en los últimos 4 años a las jornadas de formación que él no interrumpió a pesar de las difíciles condiciones que año tras año le deparan las olas invernales.

Cuando Baldovino Quevedo se bajó de este para tomar una de las sillas dispuestas para el acto y como se lo habían autorizado las directivas del plantel, los presentes se opusieron, y por eso el joven bachiller volvió a montar a ‘Tormento’ y juntos salieron a recibir el diploma. Consideró que el animal, al igual que él, eran merecedores de tan magno logro “porque siempre me trajo al colegio en medio del barro y las aguas en este invierno”.

La presencia del animal en la ceremonia no fue arbitraria, pues el ahora bachiller con antelación le había solicitado permiso al rector Garibaldy Royero que en un principio se opuso para que su amigo fiel también se graduara, para que después de haber “amasado tanto barro y meterse en las aguas pisara una alfombra”, y así fue.

El joven bachiller tiene 17 años y reside en la vereda Los Corozos, distante más de una hora en caballo de la cabecera municipal. Es de propiedad de Antonio Ordóñez, un amigo de su casa que se lo prestó para ir al colegio en los últimos 4 años. ‘Tormento’ no es un caballo cualquiera. A pesar de su nombre es noble y más en un animal de corralejas, es decir, de los que utilizan los garrocheros. Lo tienen en el criadero Los Gavilanes.

“Siempre me llevó a clases. Salíamos antes de las 6:00 de la mañana de la casa, y siempre llegué cuando las clases ya habían empezado porque el camino es muy malo”, dijo Imer en entrevista con El Heraldo.

El acto de Imer, que denota las ganas de salir adelante, ha desatado una serie de reacciones a través de las redes sociales. En la mayoría de ellas lo felicitan por no haberse rendido a pesar de las adversidades, y en otras lanzan fuertes críticas contra los gobiernos que no invierten en el mejoramiento de las vías y a los que les piden que le ayuden para seguir estudiando no solo a él sino también a los otros bachilleres de esta zona de Sucre que anhelan salir adelante.