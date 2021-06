Video: Leninismo y Comunismo asisten a la boda de su hermano Socialismo

India

Un hombre indio llamado Socialism (Socialismo), se casó con su esposa Mamta Banerjee en una ceremonia celebrada el pasado domingo en la localidad de Seelanaickenpatti a la que asistieron sus hermanos Leninism y Communism (Leninismo y Comunismo).

El video de la boda se hizo rápidamente viral en las redes sociales luego de que los internautas tuvieran conocimiento de los inusuales nombres de inspiración izquierdista del novio y de sus hermanos.

Sin embargo, el hombre admitió que, a causa de sus peculiares nombres, sus hijos se enfrentaron a dificultades a la hora de ser admitidos a la escuela, ser hospitalizados o hacer amigos.

"Durante mi época escolar, mis amigos no podían pronunciar bien mi nombre y me preguntaban sobre mi religión y se burlaban de mí por mi nombre. A esa edad, no tenía ni idea de por qué nos llamábamos así y solía preguntarle a mi padre. Nuestro padre solía decir: 'Será así por ahora, pero cuando crezcáis, estaréis orgullosos de vuestros nombres'", contó Leninism.