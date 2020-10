VIDEO: Los aberrantes abusos sexuales a miembros de la banda infantil Menudo

Cargando...

México

En los años 70 las bandas musicales infantiles tuvieron su auge y fueron un boom entre los jóvenes . En 1979, Tino, Yolanda, Gemma, David y Óscar encandilaban a grandes y pequeños con sus pegadizas canciones. Pero no fueron los primeros. Al otro lado del charco, ya había otros grupos de niños de gran éxito. Uno de ellos fue “Menudo”, fundado en 1977 por el productor Edgardo Díaz y que se convirtió en una de las bandas juveniles más reconocidas de Latinoamérica con éxitos como “Claridad”, “Súbete a mi moto” o “Quiero ser”.

Por la agrupación pasaron una treintena de jóvenes intérpretes, que se convirtieron rápidamente en iconos adolescentes. Llegaban a la banda con 12 años y eran sustituidos por otros cuando cumplían los 16, una fórmula que funcionó durante años.

Sin embargo, cuando llegaron a la mayoría de edad confesaron que no era oro todo lo que relucía y que vivieron un infierno por culpa del fundador de la banda que abusó sexualmente de ellos. En 2014, Roy Roselló (que estuvo en la banda de 1983 a 1986), confesó en una entrevista en la televisión brasileña que Edgardo Díaz lo violó a él y a sus compañeros en repetidas ocasiones:

“Él abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo. En una ocasión hubo una fiesta en una mansión de Puerto Rico y alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza”.

En la entrevista también dijo que cuando llegó a la habitación vio a Ricky Martin vestido de mujer. entonces llamó a Robi, otro de los integrantes, que vino de inmediato y le dio un puñetazo a Edgardo mientras Roy salió de allí corriendo. Llegando a la calle, tirándose en la carretera rezando para que un coche lo atropellara.

Díaz salió al paso de las acusaciones y emitió un extraño comunicado: “Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz”.

Un año después, en 2015, Angelo García (1988-1990) decidió romper su silencio y lo acusó de explotación infantil y fue precisamente por eso por lo que su familia decidió sacarlo de la agrupación. Dormían poco, trabajaban mucho, la dieta no era nada saludable y apenas tenían descansos para poder comer algo.

Un día discutió con el productor porque le dijo que tenía un dolor muy fuerte en el abdomen y el productor lo acusó de intentar escabullirse para no trabajar. Horas después, vomitaba sangre y fue ingresado inconsciente en el hospital con una peritonitis.

Jonathan Montenegro se unió a sus compañeros y dijo en el programa ‘Ventaneando’ que presenció conductas violentas hacia sus compañeros cuando apenas era un niño. “Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería. Ese fue mi primer momento de mucho miedo”.

También, dijo que le obligaron a trabajar incluso con hepatitis debido a que las agendas eran muy apretadas. “Había como un conflicto entre la salud y los compromisos laborales, teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada”.

La producción que revivirá la trayectoria de una de las bandas infantiles más famosas del mundo musical, se sumergirá en el drama, las emociones, anécdotas increíbles, canciones que han quedado para la prosperidad y alguna que otra anécdota oscura de la vida de sus integrantes, y que formarán parte crucial para la ambientación de los episodios de la serie.