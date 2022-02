[VIDEO] Madre causa indignación por alimentar a su bebé de seis meses con carne semicocida

Cargando...

Carolina del Sur, EE.UU.

Hay muchos padres que esperan con ansias la llegada de los 6 meses para darle papillas o vegetales a sus bebés; sin embargo, muy pocos pensarían que es el momento indicado para que disfruten un pedazo de carne a término medio y aún con el centro rojo.

Este es el caso de Katie Harley, una madre que utilizó la plataforma de TikTok para compartir un video de su pequeña Eliza con el alimento semi crudo en sus manos y llevándoselo a la boca. El material se volvió viral y causó gran indignación en los usuarios, por lo que ella tuvo que salir al frente para hablar sobre sus métodos de crianza.

Harley tiene 23 años, vive en Carolina del Sur y en su cuenta personal comparte diversos videos de su maternidad y tareas cotidianas del día a día; sin embargo, hace 5 días publicó un video donde mostró a su hija Eliza, de tan solo 6 meses de nacida, comiendo un gran pedazo de carne semicocida.

“Cuando le doy bistec a mi bebé para TikTok”, se lee en la descripción del clip en el que la pequeña Eliza aparece mordiendo el trozo de carne semi crudo. Incluso, algunas pequeñas gotas del alimento jugoso salpican su ropa y las correas que la sujetan a la silla de comer.

La escena no pasó desapercibida para los usuarios de la red social quienes rápidamente opinaron sobre el clip viral y el hecho de que siendo tan pequeña le den bistec. “Eso ni siquiera está cocido, el bebé se va a enfermar”, “Dios mío, todavía está sangrando”, “Awwww abuso de animales y abuso infantil en un video. Qué lindo”, fueron algunos de los comentarios. Lo cierto es que la discusión se hizo intensa y no iba sobre la carne solamente, sino el nivel de cocción también se colocaba en duda.

La madre se justificó diciendo que solo alimenta a su hija con alimentos que la hacen sentir cómoda: “A la gente le encanta dar consejos de crianza a las personas que no preguntaron”. Ante esto una persona aseguró que buscó en Google y comentó que no hay carne que sea buena para los bebés, pues según no pueden manejar las bacterias al igual que un adulto.

El sitio web BabyCentre de Reino Unido, asegura que los bebés pueden comer carne a los 6 meses, pero recomiendan empezar con las blandas como carne o pollo. Esto para estimular el movimiento de la mandíbula, a través de las masticadas y por representar una gran fuente de hierro.