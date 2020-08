VIDEO: Miguel Bosé se contradice, convoca a marcha y no asiste

Cargando...

España

Miguel Bosé recientemente animó a todos con sus comentarios, de ir a una manifestación en contra del uso de mascarillas, pero lo que levantado polémica es que a pesar de haber incitado a hacer ésto al final no asistió, hecho que lo volvió tendencia en redes sociales.

El domingo miles de personas marcharon en Madrid, ante la convocatoria de organizaciones y el artista, quienes no creen en el uso de cubrebocas y gritaron “queremos ver al virus”.

El intérprete de “Bandido” respaldó la manifestación contra el uso obligatorio de los cubrebocas y anunció que acudiría a la protesta que tuvo lugar el domingo 16 de agosto en la Plaza Colón, en Madrid.

Cargando...

Mediante un video publicado por el artista en su cuenta de Twitter, explicó que la manifestación tenía como objetivo sumar un millón de personas para expresar su desacuerdo con las medidas implantadas en España por el Covid-19, en concreto, contra el uso obligatorio de los cubrebocas.

Incluso en días pasados, Miguel Bosé compartió un video en donde de fondo se escucha la canción Revolution de The Beatles. En éste recomendó a los manifestantes llevar mascarillas pero con un mensaje de protesta.

"Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar la mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo). Nos parece una medida desproporcionada sin justificación científica. Utilicemos la mascarilla como pancarta", se lee en el video.

Ante esta reiterativa invitación, hubo al menos 2 mil 500 manifestantes; sin embargo, el gran ausente fue el propio Miguel Bosé, por lo que fue duramente criticado en redes sociales.

“¿Vas a convocar de nuevo y desde casita verás a los borregos?”; “Es una lástima verte así de dolido y lleno de odio. Si llegas a leer esto, solo piensa en que tus acciones están llevando a muchísimas familias a la desgracia”; “Nos puedes confirmar si vas a la del #12S”; “Si tú quieres creer esas cosas es asunto tuyo, no tomes medicamentos, no vacunes a tus hijos, pero no uses tu fama como cantante para arrastrar a los demás”; “Pero si vienes trae todo la droga que te metes para decir las subnormalidades que sueltas”; “A pesar de que soy gran fan de Bosé... espero que la selección natural haga lo suyo”, se lee entre las reacciones en sus tuits sobre la marcha.