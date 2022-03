[VIDEO] Mujer da luz a tres bebés el mismo año y no son trillizos

Cargando...

Washington, EE.UU.

Stephanie Hansen, una madre soltera de Washington, Estados Unidos, dio a luz a tres niñas en menos de un año, aunque su nacimiento no se dio al mismo tiempo.

Hansen, de 32 años, dijo que Daphne, su primera hija, llegó a este mundo el 28 de enero de 2020. Solo 10 meses después, las mellizas Rubie y Penélope se unieron a la familia el 8 de diciembre. “Es un caos total. Pero es el mejor caos”, comentó.

En conversación con el medio local TODAY, relató que luego de finalizar la relación con el padre de Daphne, su primera hija, la mujer decidió embarcarse en un nuevo romance y, a pesar de utilizar métodos anticonceptivos, tres meses después descubrió que estaba embarazada nuevamente. Según Stephanie, detectó que tendría dos gemelas y, el 8 de diciembre del mismo año, nacieron Rubie y Penélope.

Aunque la mujer estuvo llena de inseguridades por el nacimiento de sus hijas, finalmente logró llevar con calma y bastante madurez la crianza. Ahora, las niñas son inseparables y son como “los Tres Mosqueteros”. Comen, se bañan y juegan juntas. Asimismo, comparten la misma habitación, comentó la joven madre.

Stephanie y el padre de las gemelas terminaron la relación amorosa. Pero, a pesar de la ruptura, el hombre es un excelente padre que vela por el bienestar de las bebés. “Cuando rompimos estaba devastada”, confesó. “Pero me dije a mí misma: ‘Tengo esto. No nos vamos a quedar llorando en pijama. Podemos hundirnos o nadar’”.

Actualmente, la mujer comparte en su cuenta de TikTok contenido acerca de cómo es afrontar la crianza de tres bebés como madre soltera. Inspirando e invitando a muchas mujeres a no rendirse, a pesar de las adversidades que se pueden presentar en la vida cotidiana. Las niñas ahora tienen 2 años y 15 meses. “No siempre es fácil”, agregó. “Pero soy lo más feliz que he sido en toda mi vida. Estas niñas son lo mejor que me ha pasado”.