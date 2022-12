[VIDEO] Mujer descubre que su marido le era infiel con su hermano durante 20 años

Una usaría mexicana de TikTok, utilizó ese espacio para poder desahogarse y contar una situación de infidelidad que sufrió por parte de su esposo, sin embargo, no se trataba de un hecho común ya que con la persona que su pareja le fue infiel era su propio hermano, con quien habría sostenido una relación sentimental de 20 años.

En el primer video se ve exactamente cuando el hermano de la mujer, camina por la calle agarrado de la mano de su esposo, las imágenes fueron compartidas acompañadas de un texto.

Las imágenes compartidas por la cuenta @bennyylareina, tuvieron miles de comentarios y de forma repentina se viralizó, entre muchos de ellos pedían a la mujer que brinde detalles de su ingrato momento vivido, por tal motivo ella decidió en contar lo sucedido.

Después de la gran ola de comentarios, la mujer decidió contar la historia de propia voz, detallando cómo fue que se enteró de que le eran infiel.

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, narró la mujer en sus propias palabras.